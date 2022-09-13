花蓮市公所受友好城市日本岩手縣盛岡市邀請，出席14日將盛大舉辦的「山車秋祭慶典」，市長魏嘉賢（左一）12日率公所團隊赴日參訪，並與該市探討彼此的未來發展，盼能讓兩地友好情誼能永續長存。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所受友好城市日本岩手縣盛岡市邀請，出席14日將盛大舉辦的「山車秋祭慶典」，市長魏嘉賢（左一）12日率公所團隊赴日參加，同時也會參觀座落在城跡公園且融合花蓮原住民圖騰的友好城市紀念碑。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市與日本岩手縣盛岡市自2019年締盟為友好城市，不過近幾年受疫情影響，雙方僅能透過視訊互動交流，如今疫情趨緩，市長魏嘉賢將受邀出席盛岡市14日盛大舉辦的「山車秋祭慶典」，公所團隊也將藉此機會，與該市探討彼此的未來發展，盼能讓兩地友好情誼能永續長存。

盛岡山車自2002年起，多次受邀到花蓮遊街表演，也讓盛岡市和花蓮市培養出深厚交流，市長魏嘉賢2019年參訪盛岡市後，同年11月與該市締盟友好城市，近2年雙方交流互動雖因疫情受阻，但友誼情誼卻不受影響，除透過視訊辦理周年慶活動，市公所也在疫情嚴峻之際，寄送防疫物資予盛岡市等國外姊妹市。

由於日本邊境管制近期隨疫情趨緩逐一放寬，魏嘉賢與市公所團隊受盛岡市長谷藤裕明邀請，出席14日將盛大舉辦的山車秋祭慶典，體驗該市逾300年的傳統歷史文化。

市公所表示，市長一行12人12日已搭機前往日本，13日從東京轉往盛岡市，預計17日返台，此行不僅出席山車秋祭慶典，也將拜會谷藤裕明及該市議會議長竹田浩久，並參觀座落在城跡公園且融合花蓮原住民圖騰的友好城市紀念碑、MORIOKA歷史文化館，先人紀念館、山車資料館及參加八幡山車遊行等。

魏嘉賢表示，受疫情受阻，距上次赴日參訪已時隔3年，不過此行除參訪行程，亦會與盛岡市探討2市未來的發展，包括文化、藝術、教育、觀光、農業各方面的合作方向，讓下一任市長有更明確的國際交流計畫，也希望能藉此促進兩地友好情誼永續長存。

魏嘉賢也強調，未來無論他的位置在哪裡，都會全力支持花蓮市與盛岡市的城市交流，期盼花蓮能走出國際，讓國際認識花蓮的美好。