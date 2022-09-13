花蓮市與日本岩手縣盛岡市自2019年締盟為友好城市，不過近幾年受疫情影響，雙方僅能透過視訊互動交流，如今疫情趨緩，市長魏嘉賢將受邀出席盛岡市14日盛大舉辦的「山車秋祭慶典」，公所團隊也將藉此機會，與該市探討彼此的未來發展，盼能讓兩地友好情誼能永續長存。
盛岡山車自2002年起，多次受邀到花蓮遊街表演，也讓盛岡市和花蓮市培養出深厚交流，市長魏嘉賢2019年參訪盛岡市後，同年11月與該市締盟友好城市，近2年雙方交流互動雖因疫情受阻，但友誼情誼卻不受影響，除透過視訊辦理周年慶活動，市公所也在疫情嚴峻之際，寄送防疫物資予盛岡市等國外姊妹市。
由於日本邊境管制近期隨疫情趨緩逐一放寬，魏嘉賢與市公所團隊受盛岡市長谷藤裕明邀請，出席14日將盛大舉辦的山車秋祭慶典，體驗該市逾300年的傳統歷史文化。
市公所表示，市長一行12人12日已搭機前往日本，13日從東京轉往盛岡市，預計17日返台，此行不僅出席山車秋祭慶典，也將拜會谷藤裕明及該市議會議長竹田浩久，並參觀座落在城跡公園且融合花蓮原住民圖騰的友好城市紀念碑、MORIOKA歷史文化館，先人紀念館、山車資料館及參加八幡山車遊行等。
魏嘉賢表示，受疫情受阻，距上次赴日參訪已時隔3年，不過此行除參訪行程，亦會與盛岡市探討2市未來的發展，包括文化、藝術、教育、觀光、農業各方面的合作方向，讓下一任市長有更明確的國際交流計畫，也希望能藉此促進兩地友好情誼永續長存。
魏嘉賢也強調，未來無論他的位置在哪裡，都會全力支持花蓮市與盛岡市的城市交流，期盼花蓮能走出國際，讓國際認識花蓮的美好。
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