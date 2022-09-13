全球第一個被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的葡萄園，位於法國波爾多的聖愛美濃地區，該區以生產優質葡萄酒盛名。聖愛美濃級數酒莊聯合會昨(12)日在台北舉辦一場業界品酒會，品飲來自21間會員酒莊2019年份的酒款，讓300多位來賓透過品飲不同年份的酒款，仿若親臨法國的聖愛美濃酒莊。

透過品飲2019年份的酒款，感受聖愛美濃的風土特色。(圖／聖愛美濃級數酒莊聯合會提供)

聖愛美濃級數酒莊聯合會於1982年成立。直至2022年，聯合會會員共有48間酒莊，這些酒莊皆為級數酒莊。該區的級數酒評選制度每10年舉辦1次，評選重點包含酒款品質、風土、名聲，以及葡萄的種植和釀造方式，其中特別包含對環境的保護措施。對於不斷推出優質酒款，並以生產絕佳品質為目標的葡萄酒製造者來說，是一項至高的回報。也因此，級數酒莊成為聖愛美濃地區的最佳代言人，同時也是該區最有價值的產業之一。

葡萄園除了是聖愛美濃地區葡萄種植景觀中不可或缺的一部分以外，更是全球第一個被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的葡萄園，這裡的葡萄酒生產者對於這個稱號更是特別感到驕傲。對他們來說，這不僅是世世代代傳承下來的成果，更是他們及後代要永續經營下去的頭銜。

為此，聖愛美濃級數酒莊聯合會的成員們決定讓該產區的優質產品持續在世界各地發揚光大。在一起追求卓越品質的同時，他們也讓自己的產品呈現出多元豐富的特性，體現了聖愛美濃特有的生產技術及智慧。

今年聖愛美濃級數酒莊聯合會特別於9月12日在台北舉辦一場業界品酒會，現場邀請超過300位酒業專業人士及媒體嘉賓，品飲來自21間會員酒莊2019年份的酒款。該年份經過雨量豐沛的冬季，接著是溫暖而潮濕的春季，使花期很早就開始。夏季高溫及嚴重乾旱則使葡萄的轉色期普遍提早開始。9月中期下起的小雨對葡萄帶來相當大的幫助。緊接著從9月至10月出現白天乾熱、夜晚涼爽的天氣，使葡萄在採收前達到最理想的成熟度。2019年份酒款有新鮮果香調性及甜美的莓果香氣，並具有陳年潛力和澄淨優雅的特質。

此外，各家酒莊也準備了另一支2012-2020年份的酒款．透過品飲不同年份的酒款，來賓仿若親身來到法國的聖愛美濃。

本次參與酒莊名單。(圖／聖愛美濃級數酒莊聯合會提供)

礙於隔離政策，酒莊成員今年同樣無法親自抵台參與本次品飲會，對此他們向台灣的愛酒人士致上歉意，希望疫情結束後很快就能夠與大家見面！

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