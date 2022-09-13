7-11於門市內設置分類清楚標示的資源回收專區，鼓勵消費者落實分類，讓垃圾能進入回收資源循環體系。（7-11提供）

綠色運輸、共享經濟當道，全家為響應16日國際臭氧層保護日，部署「充電生活圈」。據內部數據顯示，全家機車電池交換站一年協助420萬名騎士節能減碳；服務上線至今累計減碳成效，約等同101座大安森林公園的吸碳量，年底更將擴展據點達200店；另首間適用台灣各大品牌CCS電動車的汽車快充站也即將於苗栗「頭份田寮店」上線，並預計於明年上半年拓展至20間。

全家積極佈建充電站，不僅滿足電動汽機車的駕駛騎士實現綠色生活，連手機低頭族也照顧到，目前全家24小時共享行動電源租借站，已擴點超過1300店；今年Q4更將率同業之先，於彰化田尾推出首間電動自行車租用測試店，提供低碳移動新選擇，響應聯合國永續發展目標「SDG11永續城鄉」。

7-11則為解決離島地區塑膠廢棄物清運困難，在門市內設置「自動資源回收機」成為最便利的回收據點，目前已導入蘭嶼、澎湖地區部分門市，並內建回饋機制，凡回收5支寶特瓶即可獲得1元門市購物折抵金。

觀察到離島地區多有隔代教養狀況，為促進離島閱讀教育、環保意識的向下扎根，7-11與統一超商好鄰居文教基金會、澎湖池東國小、蘭嶼椰油國小共同合作推動「閱讀勵學計畫」，學童閱讀書籍後可取得點數，集滿點數可獲得商品卡兌換門市商品，今年也延伸舉辦「好鄰居愛地球徵文比賽」，鼓勵孩童在寫作過程激發創意、運用生活情境對應環境友善的永續行動力。