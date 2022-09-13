網傳蔡英文總統日前在生日宴上，提及日前退黨參選桃園市長的鄭寶清話題，與副總統賴清德一言不合，險些大打出手。總統府今天表示，這是不折不扣的假訊息，內容極度荒誕不實。總統府已蒐證並向警方報案偵辦。

根據總統府提供的網傳影片內容，指稱蔡英文日前在生日宴上，原本一片和諧，但在談及鄭寶清話題的時候，與賴清德險些大打出手，幸好大批人及時拉住，蔡英文才未掛彩。

該影片中還表示，當初討論換堅時，蔡賴就已意見不合，賴清德力挺提名鄭寶清，賴陣營也支持，不料民進黨網軍就立即散播各種梗圖羞辱鄭寶清，讓過去就深受網軍困擾的賴清德深感失望，蔡英文卻說這是咎由自取，才讓賴清德一時衝動。

對此，總統府發言人張惇涵表示，這是不折不扣的假訊息，內容極度荒誕不實。事實上，蔡總統沒有所謂的生日宴，更遑論謠言中造假情事。對於相關不實的圖文影音，總統府已蒐證並向警方報案偵辦，呼籲各界切勿以訛傳訛，也切勿轉傳錯假訊息。