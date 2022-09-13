41歲日本男神妻夫木聰6年前，與圈內美日混血女星MAIKO筱田舞子登記結婚，並於2019年誕下第一胎，相隔2年半，今日透過經紀公司Horipro，正式對外宣布第二胎喜訊，不過夫妻倆為維護小孩隱私，並未公開他們的名字、性別以及生日。

近年來，妻夫木聰仍持續活躍於日本演藝圈，同時開設IG分享生活，狂吸超過47萬粉絲追蹤，期間他從未提及二胎，謹慎保護第2胎的消息。可看到夫妻倆發出聯合聲明中寫：「我們的第二個小孩出生了！很感激無可取代的寶貝平安來到我們身邊，今後我們會珍惜每一天。」，也希望大家能持續溫暖守護。

儘管妻夫木聰未對外公布性別，但他曾在節目受訪，夫妻倆會輪流看護寶寶，先前生第一胎的時候，光一晚上就要起床3次，因此連受訪當天都睡眠不足；儘管如此，對喜愛小孩的妻夫木聰來說，相當享受照顧小孩的樂趣，更曾經透露「為了小孩有了要一輩子活著的念頭」，直言小孩是自己的心頭肉。

妻夫木聰是在2010年《東野圭吾懸疑故事》認識同劇女星MAIKO筱田舞子，雙方甜蜜戀愛4年後，2016年成為彼此靈魂伴侶。而妻夫木聰這些年來，不僅在日本接演作品，他也曾到海外接侯孝賢導演《刺客聶隱娘》跟大陸夯片《唐人街探案》，近期主演電影《那個男人》更入圍威尼斯影展，可說在東亞演藝圈頗有影響力。