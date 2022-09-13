韋禮安擔任9月號雜誌封面人物。《Ciao潮旅》提供

韋禮安擔任9月號雜誌封面人物。《Ciao潮旅》提供

韋禮安擔任《Ciao潮旅》雜誌9月號封面人物，他認為，「旅行超級重要，尤其是對創作型歌手」，旅行可以增加生命的厚度和生活歷練，淬鍊成創作的養分。他2017年放了自己一個長假，到英國遊學2個月，感受倫敦這城市的文化、環境，接觸到來自世界不同角落的人們，「這次旅程給我很多刺激，眼界和格局也因此放大。我領悟到一件事：做自己喜歡的音樂，音樂和聽眾會找到彼此，每種音樂都有它的受眾。」

他也順道去了東歐的布達佩斯、布拉格和維也納。那次旅行對韋禮安來說，對自己有更深刻的了解。「我以為自己可以擁抱孤獨，卻發現我也希望有個人可以一起旅行，一起分享共同的回憶。風景再美，科技再發達，雖然可以分享給身邊重要的人，都比不上他就在身邊，一起體驗，一起欣賞。」

疫情期間，無法出國的日子裡，他帶著吉他到北海岸哼哼唱唱，又或是像2020年發完專輯，宣傳告一段落之後，他到花蓮待個2、3天，整天無所事事看海，彈吉他、寫歌。他說：「只要有海，都好。」每個日常的所在都可以是靈感來源。

「20多歲時，可能會把行程排滿，但30幾歲之後，傾向放鬆放空，什麼都不做，或許安排1、2個行程，城市或鄉間都好。其實，去了哪裡、拍了什麼照片、打了什麼卡，都不重要，重點在於同行的人。」韋禮安說，一個人去旅行當然也很好，和自己相處，拍照、打卡只是提醒「我們有過這樣的體驗」。「旅行中最寶貴的，是那些美好的時刻：閉上眼睛，腦海中可以回放出那些很棒的畫面、海的味道、在夜間巷弄間巡禮的溫度，酒吧的氣味。」