熬夜除了影響精神，讓人容易失去專注及判斷力，甚至還會危害精蟲品質。禾馨宜蘊婦產科診所朱伯威醫師表示，一旦睡眠出現問題，就會破壞人體的「晝夜節律性」，影響到荷爾蒙分泌，甚至危害到男女生育能力，建議民眾每天睡眠時間約7至8小時，盡量不要晚於11點休息。

朱伯威在臉書粉專「生殖醫學博士 朱伯威醫師」提到，睡眠是透過中樞神經系統內的「視交叉上核」（suprachiasmatic nuclei）來調節，若睡眠出現問題，就會破壞人體的「晝夜節律性」，使雌激素、黃體素、雄性素等荷爾蒙分泌紊亂。

朱伯威表示，荷爾蒙分泌紊亂，進而導致「女性排卵」或「男性造精功能」方面異常，2020年的《生育力與不孕》（Fertility and Sterility）中有1篇回顧，2000至2020年間的相關文獻，發現睡眠品質不佳，對男女都有負面影響，例如晚睡、睡太少、晝夜顛倒等，而且男性若睡得不夠好，恐會影響精蟲的數量、活動力、型態異常率。

朱伯威醫師提醒民眾，每天要睡滿7至8小時，盡量不要晚於11點休息，只要掌握好這2項條件，就可避免睡不夠好造成的負面影響，但若因工作關係，導致生活晝夜顛倒，建議男性在備孕期間，還是要盡全力做些安排調整，「做人」才會更順利。