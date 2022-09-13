民進黨新北市議員參選人卓冠廷在臉書上質疑國民黨桃園市長參選人張善政遲遲不對農委會標案開記者會澄清，指農委會已公開所有報告內容及契約，張善政所謂的「保密」並不存在。

卓冠廷質疑，張善政與農委會的確有保密協定，在農委會與宏碁的契約中，第10條明定「未經甲方同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏於本契約關係人以外之人員。且乙方應與其聘用之研究人員訂定保密契約，乙方之聘用研究人員違反保密協定或營業祕密法及其相關規定，乙方應依法追償並應與之對甲方負連帶損害賠償責任。」

卓冠廷說，意思是在農委會同意的情況下，才可以公開相關的研究成果、執行情形，現在農委會早已經公開所有報告內容和契約，張善政所謂的「保密」早就不存在。他質問，曾身為行政院長、參選過副總統，現在又是直轄市候選人的張善政，過去主持5736萬的政府計畫案，每一分錢都是人民血汗錢，爆出抄襲，還捲出其他繼續拿農委會標案的農業快樂夥伴：「張善政先生，您都不用說明嗎？您的誠信在哪裡？」

對此張善政競辦發言人曾俊豪直言，特定個別政治人士所謂的「分析」、「認為」都無法代表農委會，只有農委會擁有公開與否的權利，呼籲卓可以去跟農委會反映，別越俎代庖。