路透周二公布最新調查，經濟學家預料聯準會（Fed）在下周會議將再度升息75個基點（3碼）至3.00～3.25%，寫下2008年初、金融海嘯前以來最高。經濟學家並認為，可能當利率最終升到高峰後，還會維持在頂峰一段時間。

Fed決策者在9月20到21日召開決策會議。根據調查，72位經濟學家中，逾6成（44人）預測利率將調升3碼，其餘39％預料升息2碼。一個月前認為會升息3碼的受訪者僅2成。

逾8成受訪者表示，若利率升至高峰，Fed比較可能會讓利率維持高峰一段時間不變，而非迅速降息。