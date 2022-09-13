被封為「同志天菜」的祖雄日前大方公開和烏克蘭美女佳娜「床伴變情侶」，兩人公開戀情後常大方分享閨房樂事，近日更是在佳娜的Youtube頻道分享兩人第一次發生關係經過，祖雄坦言自己當時是窮光蛋，身上只有2000元，開的車還是跟朋友借來的中古車，兩人從野柳晃到咖啡廳，最後去了湯屋，失控床戰2回合，兩人都對彼此留下好印象，才繼續來往。

佳娜最近在自己頻道「佳娜老師機」中分享兩人首次發生關係經過，祖雄一開始以為兩人是第一次約會就上床，佳娜澄清是第二次約會，「第一次約會我們只有去吃飯，沒有做色色的事」，祖雄則還原他當時沒錢，2年前那天身上只有2000元，讓佳娜忍不住嗆說：「如果還有人說我是為了錢跟男生交往，你們現在開始要閉嘴」。

祖雄補充說，自己可以證明佳娜並不是拜金女或有公主病，因為兩人曾約會兩次，每次他借到車剛好都冷氣壞掉，又是在7、8月的夏季，但佳娜過程中從不抱怨，讓他對佳娜印象分數大增，佳娜則妙回自己才不在意車壞掉，「XX沒壞掉就好」，3句不離那話兒，讓網友笑翻。

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後來兩人還原當天行程，去野柳花了門票錢240元，再到景觀咖啡廳花了5、6百元，身上還剩1000元，祖雄說，當時他靈光一閃，提議要去湯屋，佳娜第一時間雖然覺得夏天泡湯很奇怪，但也知情接下會發生「什麼事」，便沒想太多答應，兩人進了湯屋後大戰了2回合，都對對方的身體和表現很滿意，最後祖雄只花了約1800元就「達陣」，自讚是約會達人，祖雄和佳娜也都對當天的行程很滿意，建議在一起很久的情侶或夫妻偶爾可以採取這種方式增進感情。