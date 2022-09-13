王渝屏演出的受害者，是個相當不容易詮釋的角色。（傳影提供）

新生代演員王渝屏在電影《童話・世界》中飾演性侵案件受害少女，有趣的是因為她私下個性與片中女高中生反差極大，讓導演唐福睿覺得王渝屏的表演能量相當豐厚，而王渝屏則提到自己在演出前期，和唐福睿討論角色時給了1個註釋：「這個角色就像詩一樣。」

王渝屏在片中飾演的受害者角色，與演出律師的張孝全有對手戲，她覺得自己在張孝全身上看到1個非常珍貴的東西，「雖然他是1個前輩，可是他對於每個鏡頭都是用第1次的感覺去演出，是非常非常純淨又真摯的演員。」也由於張孝全的關係，讓王渝屏覺得他在現場就給人一種很安定的力量，忍不住讚嘆：「他就是超親和的！好酷喔！」

故事中王渝屏愛上李康生飾演的狼師，在面對張孝全希望她可以控訴老師的時候，王渝屏反問了非常關鍵的一句話：「童話故事可以當證據嗎？」演出的這個角色會愛上李康生這位狼師，王渝屏的解讀是：「我覺得感情、情慾是流動的，喜歡上一個人是沒有理由的，也許不是外表也不是個性，而是戀愛和相處的過程，這樣的感覺是一種美。」電影10月7日上映。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。