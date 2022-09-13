中央13日公布新竹縣新增1329例確診案例，分別為631名男性、698名女性，年齡分布在0歲至97歲，12歲以下190名、65歲以上109名，18歲至64歲青壯年佔6成8。目前新竹縣居家隔離1336人，居家照護列管3460人，今年累計確診152848人。

新增確診者分布在竹北市531例、竹東鎮261例、湖口鄉172例、新豐鄉97例、新埔鎮53例、關西鎮60例、芎林鄉46例、橫山鄉21例、寶山鄉24例、北埔鄉16例、峨眉鄉11例、尖石鄉22例、五峰鄉15例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，國內疫情上升，持續出現社區BA.5感染個案，請50歲以上民眾儘速完成第2次追加劑（第4劑）疫苗接種，目前已縮短接種間隔，只要和第1次追加劑（第3劑）間隔3個月即可接種。

新竹縣51家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所也持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗1至4劑接種服務，符合資格民眾都可就近預約接種。

17日上午8時30分至11時40分，由大安醫院醫護團隊在新竹縣婦幼館開設社區接種站，提供18歲以上莫德納及BNT疫苗各200位名額、出生滿6個月到5歲嬰幼兒莫德納及BNT疫苗各200位名額，已開放線上預約。另外現場也提供隨到隨打各50名。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1057＆sms=10066

大安醫院疫苗預約入口網：

https://www.da-professional.com/da/v/index.html

新仁醫院預約網址：

http://www.sinren.com.tw/？page_id=5091