新北永和54歲梁男遭親大哥殺害後肢解，本月5日東窗事發，警方登門時發現屍體僅剩左腳、軀幹，頭顱、雙手以及右腳皆已消失，事後兇嫌落網，卻驚爆有媒體記者親見死者無頭、無肢體的殘缺身影，現身在永和分局門口，拜託警方能協助尋回他被丟棄的斷頭殘肢，令人毛骨悚然，警方今天也證實，能逮捕兇手就是對死者最大的回報，而經過調閱監視器後也發現，死者的屍塊已被送進焚化爐焚毀。

梁嫌供稱，本月1日凌晨3時許趁同住的弟弟熟睡時，持水果刀猛刺他心臟，一刀斃命，當日清晨6時許先剁除頭顱，下午放進垃圾袋丟棄，隔日清晨再肢解雙手、右腳，包進垃圾袋，晚間7時扔進垃圾車。

雖然兇手落網，但屍塊遲未尋獲，也讓警方揪心不已，但事後警方動員調閱監視器，發現屍塊確認是被丟入垃圾車，最後已被運往八里焚化爐焚化，根本已經無法找回，因此警方也祈禱死者能安息。

本案在偵辦期間陸續爆出靈異事件，有電視台一名資深攝影記者，親身見到死者魂魂回到警局前，希望警方能協助找回被丟棄的身體。

該位記者回憶，案發當天，他坐在分局門口階梯等待連線，這時卻傳來濃厚屍臭味，他本能的直覺似乎又會有靈異現象，於是抬頭一看，竟看到眼前現出一團迷霧，霧中現出一個身影，似乎在向警方拜託某件事情。

該位記者描述，雖然死者影像不太清晰，還有一團白霧，但因為可以清楚看到「沒頭、沒雙手、沒右腳，完全就是死者遭殺害的模樣？」他當下立刻感應到死者要警察幫他找回被丟棄的身體部分，同時早日抓到兇手。

該位記者表示，死者跟了他三天，事後立即去公廟祭改收驚，同時也請神明渡化，事後就沒再見到死者身影。