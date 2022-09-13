梅根10日對守在溫莎城堡外悼唁女王的民眾握手致意時，遭到部分民眾無視。

英國哈利王子及妻子梅根（Meghan Markle）目前仍留在英國繼續參與女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的葬禮，不過並非所有英國人都歡迎他們的到來，10日梅根向溫莎城堡外悼唁女王的民眾握手致意時，連續遭到民眾拒絕伸手、冷對，尷尬畫面也在網路上瘋傳，引發網友回應要梅根趕快滾回加州，不過也有網友批評民眾無禮、丟臉。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日快報》（Daily Express）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，英國威廉王子、凱特、哈利王子、梅根等「王室F4」10日合體，走出溫莎城堡瀏覽民眾悼唁女王辭世的花束及卡片，四人後續也走入人群向現場民眾握手致意。

儘管大多數民眾的反應都相當熱絡，不過梅根仍被拍到被王室粉絲「冰」的尷尬畫面。

畫面顯示，當梅根與一名穿著牛仔外套、綁著金髮辮的女子握完手、並且往右邊移動時，女子右邊穿著深藍色短袖T恤的長髮女子只是摀著嘴巴笑著，並未伸出手來，長髮女子右邊穿著灰色上衣的爆乳女子更絕，除了沒伸手，當梅根走到她面前時，她更進一步將原本掛在頭頂上的太陽眼鏡戴上，還忙著摸鼻子、將頭髮塞在耳後，左手緊緊抓著手機，外媒形容灰衣女子似乎刻意不想騰出手來讓梅根握。

Lady in the blue having none of it 😱 pic.twitter.com/gxitXe3Ice — Michelle 💙💛 (@TinkyTink) September 10, 2022

面對這2名女子沒有與她握手，梅根只是笑了笑，還用手輕輕碰了藍色T恤女子的手，化解尷尬。

當梅根繼續往右走時，灰衣女子右邊綁公主頭的捲髮女子也露出笑容回握，不過這名女子的友人、一旁身穿海軍藍長袖上衣、頭綁馬尾的女子則是從頭到尾都不看梅根一眼，甚至在梅根經過時刻意把頭壓低、眼神朝下。畫面顯示公主頭女子似乎對馬尾女子說了些話，不過馬尾女子只是微笑著盯著朋友，不發一語，她最後低下頭笑出來。

被馬尾女子徹底無視，梅根只是繼續和其他民眾握手，沒有多做停留。

梅根被王室粉絲「冰」的畫面在網路上瘋傳，有網友大讚這些女子代表所有人，拒絕和「網飛（Netflix）夫人」握手，「這說明了許多事，她必須趕快回加州，妳真的因為不尊重英國而被討厭。」有網友大讚海軍藍衣女子應該出書、上節目接受專訪，因為自己也會做一樣的事，另外有人呼籲盡全力保護這名女子。

不過也有網友痛批這3名女子無禮、「丟臉」，就像「霸凌別人的女學生」，認為就算不喜歡梅根，也沒有必要公開羞辱她，因為不認識梅根本人，強調這就是霸凌。

this just riles me why the hell are they there then if some are just gonna snub meghan and snigger and snipe like five year olds these are grown women but they are acting like children in a playground refusing to shake the hand of a woman that’s done nothing. https://t.co/Gmfx32UOOC — missing honjay hours (@woahkana) September 11, 2022

不過也有網友反擊，英國民眾本來只是去悼唁女王，結果卻要被迫出於禮貌，和2個指控他們是種族主義者的「小丑」握手，這對民眾來說「太難了」。