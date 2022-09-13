英國哈利王子及妻子梅根（Meghan Markle）目前仍留在英國繼續參與女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的葬禮，不過並非所有英國人都歡迎他們的到來，10日梅根向溫莎城堡外悼唁女王的民眾握手致意時，連續遭到民眾拒絕伸手、冷對，尷尬畫面也在網路上瘋傳，引發網友回應要梅根趕快滾回加州，不過也有網友批評民眾無禮、丟臉。
綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日快報》（Daily Express）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，英國威廉王子、凱特、哈利王子、梅根等「王室F4」10日合體，走出溫莎城堡瀏覽民眾悼唁女王辭世的花束及卡片，四人後續也走入人群向現場民眾握手致意。
儘管大多數民眾的反應都相當熱絡，不過梅根仍被拍到被王室粉絲「冰」的尷尬畫面。
畫面顯示，當梅根與一名穿著牛仔外套、綁著金髮辮的女子握完手、並且往右邊移動時，女子右邊穿著深藍色短袖T恤的長髮女子只是摀著嘴巴笑著，並未伸出手來，長髮女子右邊穿著灰色上衣的爆乳女子更絕，除了沒伸手，當梅根走到她面前時，她更進一步將原本掛在頭頂上的太陽眼鏡戴上，還忙著摸鼻子、將頭髮塞在耳後，左手緊緊抓著手機，外媒形容灰衣女子似乎刻意不想騰出手來讓梅根握。
面對這2名女子沒有與她握手，梅根只是笑了笑，還用手輕輕碰了藍色T恤女子的手，化解尷尬。
當梅根繼續往右走時，灰衣女子右邊綁公主頭的捲髮女子也露出笑容回握，不過這名女子的友人、一旁身穿海軍藍長袖上衣、頭綁馬尾的女子則是從頭到尾都不看梅根一眼，甚至在梅根經過時刻意把頭壓低、眼神朝下。畫面顯示公主頭女子似乎對馬尾女子說了些話，不過馬尾女子只是微笑著盯著朋友，不發一語，她最後低下頭笑出來。
被馬尾女子徹底無視，梅根只是繼續和其他民眾握手，沒有多做停留。
梅根被王室粉絲「冰」的畫面在網路上瘋傳，有網友大讚這些女子代表所有人，拒絕和「網飛（Netflix）夫人」握手，「這說明了許多事，她必須趕快回加州，妳真的因為不尊重英國而被討厭。」有網友大讚海軍藍衣女子應該出書、上節目接受專訪，因為自己也會做一樣的事，另外有人呼籲盡全力保護這名女子。
不過也有網友痛批這3名女子無禮、「丟臉」，就像「霸凌別人的女學生」，認為就算不喜歡梅根，也沒有必要公開羞辱她，因為不認識梅根本人，強調這就是霸凌。
不過也有網友反擊，英國民眾本來只是去悼唁女王，結果卻要被迫出於禮貌，和2個指控他們是種族主義者的「小丑」握手，這對民眾來說「太難了」。
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