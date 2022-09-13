近年許多工廠為改善環保問題，紛紛從原有的燃油改為燃氣，但部分又因管線等問題，改採串接桶裝瓦斯供氣，增加勞工作業風險，勞動部近日修正「高壓氣體勞工安全規則」，新增串接使用桶裝瓦斯上限為1000公斤等要求，未依法可處3萬至30萬元罰鍰。

據統計，目前已有51家事業單位把原本使用的燃油鍋爐改成串接桶裝瓦斯的燃氣鍋爐，勞動部職安署職業安全組副組長林志展表示，近年工廠、養菇場、花卉養殖場等廠場為改善環保問題，將燃燒設備燃料由燃油改為燃氣，又因受限於供應管線、場地或其他因素，部分採取串接桶裝瓦斯代替儲槽供氣方式供廠場使用，過去也曾有工廠發生爆炸導致勞工死傷意外。

因此，林志展說，修正發布「高壓氣體勞工安全規則」，增訂廠場串接使用桶裝瓦斯總容量上限為1000公斤、存放位置應設置於室外及避免產生溫差、鋼瓶及管線間應加裝安全閥、選用符合CNS國家標準或ISO國際標準管線、設置地震警報器、標示緊急聯絡人姓名及電話等規定，並訂有1年緩衝期至2023年9月14日施行，事業單位應儘速完成改善。

林志展提及，消防法規管理的是家庭用及營業場所，而如果是工廠等場所則由職安署管理，如果違反該指引可處3萬元至30萬元罰鍰，若有發生職業災害之虞，還可以通知其部分或全部停工。