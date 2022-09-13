俄羅斯入侵烏克蘭超過半年，俄國正遭逢雙重打擊，除了在軍事方面，烏克蘭近日迅速收復哈爾科夫州失土，是俄軍繼4月退出基輔市郊以來面臨的最嚴重挫敗外，在財政也開始感到壓力，外媒指出，俄國能源出口驟降，導致預算盈餘幾乎快要消失。

根據金融時報報導，俄國今年前7個月預算盈餘為4820億盧布，到了8月，累計預算盈餘大減至1370億盧布，表明該月份出現了巨額赤字，經濟學家推測是石油和天然氣出口大降，導致俄國相關收入大減。

值得注意的是，俄國在烏克蘭戰爭之初曾展現韌性，不只熬過西方制裁，能源價格飆升更讓俄國作戰資金充沛，今年前六個月的預算盈餘高達1.37兆盧布。不過如今情勢卻大逆轉，有經濟學家警告，俄國到9月龐大的盈餘恐怕會全數蒸發，轉而出現預算赤字。

報導分析，俄國財政惡化的原因之一是能源收入惡化，俄國先前已將北溪1號天然氣供量降至20%，9月初更中斷北溪一號的天然氣供給。此外，天然氣價格一路下滑，也使俄國政府收入減少，歐洲基準天然氣價格週一跌至每MWh 192歐元，與8月份高點相比下滑40%。

另根據8月30日俄高階官員閉門會議起草的報告副本披露，該國經濟前景比其對外聲明來的更加悲觀。報告模擬不同情境，顯示明年經濟有可能加劇萎縮，且至少要到2030年才能夠回到戰前水準。