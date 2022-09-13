西湖派出所副所長蔡三華（右）及警員柯竣驛及陳薈晶等3人成功阻詐。（警方提供）

緊盯ATM旁有人險遭詐 霸氣副所長嗆爆詐騙集團

詐騙猖獗，行政院宣布「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，跨部會向詐騙集團宣戰。在預防詐諞的部分，除加強宣導外，各縣市警局轄區派出所，緊盯轄內ATM，就怕民眾操作ATM被騙，或是車手提領贓款。北市警內湖分局西湖派出所日前巡邏發現有男子險遭騙，副所長蔡三華急忙阻詐，還霸氣嗆爆詐騙集團假冒的客服人員，讓民眾直呼感謝。

內湖分局指出，西湖派出所副所長蔡三華及警員柯竣驛及陳薈晶等3人日前巡邏途中，發現有男子邊講手機，邊操作ATM，員警察覺有異，立即上前關心，發現黃姓男子遭遇典型「解除分期付款」詐騙手法。

黃姓男子告訴員警，「我沒有轉帳，我是在博客來買書...」，員警一聽到網路書店的關鍵字，立即反問：「對方是不是說操作錯誤，幫你多買了好幾本、或是變成連續扣款？」黃驚訝直說：「對啊！所以我照他們指示來按ATM解除。」員警趕忙告訴他，「這是詐騙。」

黃一邊和員警對談，手機仍持續與誆稱銀行專員的詐團通話中。黃聽了員警的分析，仍半信半疑，遂將手機交給副所長蔡三華聽，曾擔任過大安、中山分局刑事小隊長的蔡三華，刑案敏銳度高，早已識破詐團伎倆，劈頭就質問對方：「你哪位？身分證報出來，我跟你們總行查證，是不是有你這個專員！」

對方心虛遲遲不願說明，蔡三華繼續警告對方，該電話號碼＋886開頭，已被通報為詐騙電話，對方才嚇到掛電話。在旁見員警與詐團的一番對話，黃姓男子才恍然大悟，驚覺險遭詐騙，頻頻感謝員警及時協助，沒讓他受騙上當。

警方提醒，客服人員不會在電話指示民眾操作ATM，且ATM也沒有解除分期付款設定的功能。無論「＋886」、「＋02」、「＋03」等號碼，都有可能是詐騙電話，民眾應該要再三查證，保持警覺，有疑問務必撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，避免遭詐。