雲林縣麥寮鄉雲2線第2期拓寬工程開工，改善六輕工業區交通壅塞問題。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉六輕工業區員工與外包商達2萬餘人，為解決上下班交通壅塞問題，中央與地方政府共同規畫雲2線道路拓寬工程，第1期已完工，第2期13日開工，雲林縣政府表示現況路寬僅8至9公尺，雙向2車道，預計拓寬至25公尺，長度1.967公里，配置雙向4快車道與2機車道。

六輕工業區目前主要聯外道路為工業路與縣道154，非上下班時段車輛以大型貨車、油罐車為主，車流量不多，但上下班時段上萬員工與外包商同時進出，經常造成大塞車，引發地方民怨，因此由工業局協調台塑公司，興建跨隔離水道雲2橋連接雲2線至工業區，再由雲林縣政府辦理雲2線拓寬工程。

雲2線第2期拓寬工程由雲林縣長張麗善、台塑六輕工業區管理部協理蔡建樑、麥寮鄉長蔡長昆、雲林縣議會副議長蘇俊豪等人共同主持，張麗善表示，雲2線全長2.467公里，第1期拓寬工程已於2020年2月完工，長度0.5公里；第2期拓寬工程長度1.967公里。

張麗善說，第2期拓寬工程經費3億9747萬6000元，由交通部公路總局「生活圈道路交通系統建設計畫」補助2億5824萬元，雲林縣政府配合1億3923萬6000元，但辦理過程中物價波動幅度大，考量道路拓寬的整體性，縣府再自行籌措預算，另投入3700萬元，今年7月順利完成招標。

張麗善指出，第2期拓寬工程採「半半施工」方式，先施作拓寬部分，再改道施工既有道路部分，不影響車輛通行，工期420日曆天，預計2023年後半年完工，配合台塑跨隔離水道雲2橋預計於2024年中完工，屆時可全線完整通行，有效改善六輕工業區塞車問題。