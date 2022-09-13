派樂騰（Peloton Interactive Inc）兩位共同創始人John Foley和Hisao Kushi將辭去管理職務。這家陷入困境的健身器材與媒體公司正在進行巨大變革，以減少虧損，並重新贏得投資人信心。

由於派樂騰難以維持在疫情高峰期間的飛速成長，在行動派投資人（activist investor）、投資管理公司Blackwells Capital施壓下，Foley在今年初辭去執行長一職，並轉任執行董事長。

受惠於宅在家防疫的生活模式，派樂騰曾被譽為「健身界的蘋果＋網飛」，其估值在2021年初一度竄升至520億美元。

Foley周一宣布辭去執行董事長職務時表示：「現在是我的職涯開啟新篇章的時候了」。

曾擔任Spotify與網飛（Netflix）財務長的Barry McCarthy在今年初從Foley手中接下執行長職位。

2019年獲選進入董事會的Karen Boone則將接替Foley的執行董事長一職。

派樂騰另一位共同創始人Kushi將辭去法務長職務，由前優步（Uber Technologies Inc）高層Tammy Albarran接任其職位。

周一派樂騰盤後股價下跌1.36%，報10.90美元。在一般交易時段，派樂騰周一大漲7.18%，收在11.05美元，市值僅剩37.40億美元。

截至上周五收盤，派樂騰今年以來股價已下跌約69.1%。

該公司在2019年9月底以發行價29美元在那斯達克風光上市，惟隨著各地陸續解封與生活逐漸恢復正常，派樂騰的連網健身器材銷售大減，迫使該公司在今年初宣布「Peloton Bike」飛輪和「Peloton Tread」跑步機暫時停產，受此打擊，其股票當日就崩跌近24%，收在24.22美元，跌破IPO發行價29美元，市值在一天之內蒸發約25億美元。

派樂騰在今年7月宣布停止飛輪、跑步機的自製業務，並由力山工業作為主要代工廠。

由於飛輪和跑步機需求暴跌，且訂閱數停滯不前，派樂騰上季淨損達到12.4億美元。

自創立以來，派樂騰每年本業都呈現虧損，為了扭轉營運、提振獲利，該公司正採取一連串改革措施，包括裁員、漲價，以及在亞馬遜網站銷售產品。