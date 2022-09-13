都說職場如戰場，能笑到最後的才是真正的贏家。《搜狐網》運勢專欄指出，牡羊座、處女座、水瓶座、摩羯座是職場潛力股，即便初期得不到主管重用，他們也能憑著精益求精的工作表現，成功引起主管注意，成為人們口中的黑馬也只是遲早的事。

第四名：牡羊座

牡羊座學習能力強，能夠快速地熟悉一項工作的所有流程，然而他們開朗陽光的性格經常讓主管覺得不夠穩重，因此很長一段時間得不到對方重用，不過萬事終有一線生機，如果能轉往新的領域發展，發揮自己的好口才，一定能找到賞識自己才能的人。此外隨著年齡增長，牡羊座也會更加沉穩內斂，想攀升到職場高層也是有可能的。

第三名：處女座

黃道第六宮為奴僕宮，是一個與工作、受雇、奴隸有關的宮位，並與處女座相對應，因此處女座是個典型的工作狂，不過他們並不是因為工作內容而癡狂，而是因為閒不下來，他們需要透過工作讓肉體勞累，讓精神獲得滿足，所以不論主管會不會來檢驗或監督自己，他們都會一絲不苟地完成工作，加上他們不太會跳槽，大多堅守同一個崗位，當年資一長，晉升也只是時間早晚的問題。

第二名：水瓶座

水瓶座年輕時對生活充滿理想，不會考慮物質上的追求，而是執著於探索工作的意義是什麽。在還沒找到工作意義之前，水瓶座在職場上的表現無疑是混天度日，但當他們找到工作的意義後，就會化身為工作狂，在職場上發揮自己靈感和智慧，這個時候的他們無疑是非常引人注目的，尤其在主管眼中，他們的工作熱忱正是公司所需要的，因此一有機會就提拔他們。

第一名：摩羯座

黃道第十宮為官祿宮，掌管一個人的就業情形和職位高低，而對應的星座正是摩羯座，所以摩羯座在職場上容易功成名就，不過摩羯座天生沉默寡言，不喜歡推銷自己，因此即便很有能力也很難得到主管賞識，不過是金子的話，到哪裡都能發光，他們精益求精的工作表現遲早都會引起主管注意，成為人們口中的黑馬也只是遲早的事。