在台灣網購很便利，幾乎什麼都能買得到，一名女網友上架包裹的時候，一直聽到「嗯嗯嗯嗯」的低嗚聲，本以為是咖啡機的噪音而置之不理，直到抬起一個包裹的時候碰到自己的大腿被震到，緊接著又拿到一個震到不行的包裹，仔細一看才發現竟然是情趣用品，讓她當下又驚又喜。引起網友討論，不少人笑喊，快救救「姊夫」。

一名女網友在Dcard上發文表示，早上在上架包裹的時候，一直聽到「嗯嗯嗯嗯」的低嗚聲，起初以為是咖啡機的噪音而沒有多想，後來她將包裹抬了起來，手擦過大腿的時候卻突然被震動到了，本以為是放在口袋裡的手機沒關掉震動，但放下包裹以後檢查手機，卻沒有任何訊息，讓她感到非常納悶。

女網友指出，後來她繼續搬運包裹，結果拿到其中某個包裹的時候，竟然被震到一個手縮回來，滿腦子想的都是「XXX，剛剛是怎樣？」平復情緒以後，她再度抬起那個包裹確認，結果發現是情趣用品沒錯，當下真的是又驚又喜，也想呼籲賣家，下次出貨前可以不要先充好電嗎？真的會嚇死人。

貼文引起網友熱議，「情趣用品：放我出去」、「說不定是自動震動貓沙鏟」、「怎麼確認是情趣用品」、「我要笑死，取貨的時候如果還在震感覺場面很好笑」、「還不快把姊夫救出來」、「往好處想，至少知道使用上沒問題 一定可以用」。