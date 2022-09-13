大部分人席地而坐時都習慣盤腿，但坐沒多久腰痛、脖子痛、屁股痛、膝蓋痛就會找上門，板橋亞東醫院骨科醫師陳鈺泓指出，盤腿坐和蹺二郎腿一樣傷身，不但讓脊椎、關節、韌帶、肌肉都處於不正常排列的狀態，還會傷害身體的4個部位，包含腰椎、膝蓋、骨盆和肩頸。

陳鈺泓在臉書粉專發文指出，盤腿坐和蹺二郎腿一樣傷身，這樣的坐姿會讓脊椎、關節、韌帶、肌肉都處於不正確的排列，造成腰酸背痛，還可能引發骨刺、受傷等風險；更重要的是，盤腿坐還會傷害身體的4個部位。

●傷腰椎

膝蓋捲曲內收會使膝關節鎖死，將承受壓力通過髖關節（骨盆），向上傳到腰椎，尤其是尾椎會很痠。

●傷膝蓋

兩邊膝蓋都以捲曲的角度內收，使膝蓋周遭承受極大壓力，所以常常盤腿坐一下就想把腳伸直，站起身膝蓋也會有點痠軟。

●傷骨盆

盤腿坐可能引起骨盆歪斜，久坐就會覺得腰痠與腰疼。

●肩頸痠痛

盤腿坐容易使上半身前傾駝背，造成脊椎過度前彎，引起肩頸痠痛。

除此之外，蹺二郎腿也是許多現代人習慣的坐姿，陳鈺泓也分享了蹺二郎腿會對身體帶來的傷害，包含脊椎側彎、坐骨神經痛、異常頻尿、減少精子量。陳鈺泓建議，平時坐在椅子上可以試著養成習慣，讓雙腿貼緊椅子，想蹺腳時就站起來走動，過了半個月後就不會再想要蹺腳了。