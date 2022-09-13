國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今指故宮南院走向煙火化、綜藝化。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院開館時，嘉義文史展廳樣貌。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

目前的嘉義文史展廳以當代博物館沉浸式體驗的概念設計。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今出席國民黨嘉義縣長參選人王育敏「文化嘉義，最美博物縣」政見記者會上，指故宮南院2020年花了2500萬，飛了20分鐘無人機，是走向煙火化、綜藝化，故宮南院回應，南院2020無人機展演，一場次經費約200萬元，且展演融入故宮文物元素，結合水舞演出，成功推播南院品牌形象，也帶動了周邊觀光效益。

陳學聖說，故宮南院慢慢被地方左右它的發展方向，失去博物館應該有的蘊涵，甚至慢慢走向煙火化、綜藝化，強調他不是反對放煙火，但不能只有放煙火，並進一步提到，2020年南院花了2500萬飛無人機，飛20分鐘，而嘉縣文化觀光局2021年編列扶植地方藝文團體的預算僅有257萬，其中還有180萬是中央補助，對比南院花2500萬飛無人機，不成比例。

另陳學聖也提到，南院裡的嘉義文史展廳遷移，面積縮小剩5分之1，南院說採取多媒材，所以不需要實體展示，這已違反博物館經營方向，就是因為南院沒有看重嘉義，這是欺負嘉義縣。

南院表示，2020無人機展演，一場次經費約200萬元，推出以來，每年吸引30多萬人到嘉義來旅遊，也帶動了周邊觀光效益，且除普遍獲得嘉義鄉親的肯定外，110年度的無人機展演還獲得了世界首獎，強調南院堅守博物館核心，作好典藏、研究、展覽及教育推廣工作，也一直秉持著與嘉義共好的目標，與嘉義縣市政府、地方文化館所、嘉義文創業者等合作。

至於嘉義文史廳展示區位的調整，南院強調是由觀眾參觀體驗的角度出發，整體考量參觀動線所做的調整，展廳以當代博物館沉浸式體驗的概念設計，以主題故事呈現18世紀初至20世紀的嘉義文史資料，在立體模型上光雕投影，探索不同時期的聚落變遷，塘汛部署等，推出以來普受觀眾好評。

南院期盼大家實地到故宮南院來參觀，也歡迎給予各種指教，讓故宮南院做得更好。但對於有心人將博物館專業考量下進行的動線調整，不當連結到是否重視嘉義，藉此抹煞故宮南院同仁的努力，我們無法接受。