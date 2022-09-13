屏東縣長潘孟安（中）任內最後一次議會施政報告，結束後議員們報以熱烈掌聲。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安任期將屆，13日最後一次議會施政報告，透過2部影片、10張圖檔，以90分鐘講述8年施政點滴，語畢全場議員少見報以熱烈掌聲，對政績給予高度肯定；至於後續生涯規畫也讓外界好奇，潘直言，卸下職務後只想好好休息，睡覺睡到自然醒。

潘孟安從財政談起，強調屏東曾被評為「重度昏迷葉克膜」等級，上任後不舉新債、積極還舊債，不僅將88.61億短暫歸零，8年更減債183億元，光每年利息支出就省下11億元，可以用做工共建設及社福支出，每位縣民平均債務負擔也從3.1萬元，降至1.2萬元。

除了減債也沒荒廢建設，潘孟安2015年就職周年選在廢棄紙漿廠舉辦，從此打開工業遺構，打造在國際橫掃12座獎項的屏東縣民公園；另由舊圖書館改建的屏東總圖，被外界譽為最美森林圖書館，加上勝利星村、屏菸等新興景點，給人脫胎換骨的屏東印象。

出身偏鄉的潘，深知國境之南醫療與教育資源匱乏，面對高齡與少子化衝擊，縣府近幾年強化衛生所改建，引進義大及榮總醫院；更完成790棟學校大樓耐震補強，與操場、廁所改建，搭配全縣國小課後照顧到6點，大大減輕家庭照顧壓力。

潘孟安說，過去屏東被認為是遙遠代名詞，如今成為城市品牌，他引用曾在大聯盟打下3000安的日本棒球明星鈴木一朗話說，要達成目標與夢想，就從累積小事開始。

在任期結束後的職涯規畫一直讓外界好奇，曾說想回鄉務農，或當個老文青，到各地旅遊，屏東縣議員李世斌就打趣說，是否「採蔥東籬下，悠然見總統府、行政院」，潘連忙揮手說，只想好好休息，睡到自然醒，李事後送上茄芷袋，祝他可以好好享受退休生活。