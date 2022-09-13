日前中秋佳節期間，雲林縣政府於縣立體育館舉辦「鄧麗君再現雲林浮空頭影音樂會」 ，透過科技，讓多位歌手與傳奇歌手鄧麗君的虛擬人像對唱，吸引了近萬名歌迷到場聆聽。

張麗善11日在臉書直言，當看到鄧麗君的虛擬人像重現眼前，說出「大家好，我是雲林的女兒，我是鄧麗君 」時，全場歡聲，自己在那一刻「很驕傲，也很感動」，因為知道「我們做到了」！

張麗善也感謝「鄧麗君文教基金會」的全力支持，並提到，雲林縣政府文化觀光處與處長陳璧君用了三年多的時間來籌備，不斷與多個團隊討論，克服眾多困難，「為的就是鄧麗君的這句話，並順利地讓歌手與她對唱」。

張麗善表示，一路走來的點滴並非用三言兩語就足以表達，「只能深深一鞠躬，感謝每一位夥伴的付出」，無論是從事前籌備、現場調度，到會後整理，「因為有你們音樂會才能圓滿結束！」

最後張麗善也向從四面八方到雲林力挺音樂會的鄉親與歌迷表示非常感謝，在看到台下座無虛席後認為「一切都值了」，也非常高興能與所有人在今年中秋節留下難忘的回憶。