今晚美國將公布八月消費者物價指數（CPI），此指數經常被視為聯準會利率政策的重要依據。PIMCO美國經濟分析師艾博森（Allison Boxer）認為，如果沒有出現實質性的下行驚喜，八月CPI數據將很難改變美國聯準會將在九月FOMC會議上調聯邦基準利率75個基點的預期。PIMCO預計美國八月整體CPI將會與核心CPI呈現分歧，與七月的CPI數據走勢相似。由於近期商品價格疲軟，八月整體CPI將會下滑；核心CPI成長則較為強勁，將月成長0.4％。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，今年來左右市場投資情緒的主要因素，正是聯準會的升息預期以及通膨走勢，近期雖然聯準會的鷹派論調持續增添市場震盪，不過市場對於聯準會力抗通膨的政策立場多已了然於胸，因此在消化資金緊縮預期之後，反而有利於第四季旺季與選舉行情加持。

葉家榮指出，美股歷年第四季強勢，主要是由科技股領軍，加上年底消費旺季的買氣，一路從感恩節、黑五購物節、網購星期一、聖誕節、新年假期等，所帶動的消費產品與科技商品拉貨潮熱絡，進而推升相關類股股價走勢，且下半年為科技新品上市旺季，亦有助於提振銷售買氣。葉家榮進一步說明，隨著晶圓代工廠開始有較充裕產能生產網通晶片，促使網通晶片交貨時間，自先前短缺高峰的52週，大幅降低至30週，網通廠訂單達交率亦隨著缺料緩解大幅提升至九成。另外，根據研究機構TrendForce報告，今年5G無線網路設備全球出貨量可望較去年大幅上升111%，預期在需求趨勢加持之下，將有利強化網通上、中、下游相關產業鏈的獲利根基，對於科技股不啻為一大利多。

針對台股部分，PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜表示，中秋過後近兩日台股在美股彈升的激勵之下，跳空大漲且挑戰季線位置，顯示台股第四季走勢須視國際市場與美股走勢為主，事實上，第四季向來大盤上漲機率高，且今年除了消費旺季題材外，還有選舉行情加溫。目前來看，短線台股彈升但量能仍不足，預估將維持區間震盪走勢，不過在年底選舉倒數計時，政策面偏多及國安基金宣示護盤，預期7月低點可視為重要支撐。

廖炳焜認為，近日影響全球的重要經濟數據為本週美國將公布8月CPI，以及下週的聯準會FOMC會議，預期待這兩項數據出爐後，不確定因素塵埃落定，有利於台股整體量能加溫。目前市場預期8月CPI指數可望自前值8.5%再度放緩至8.1%，且雖然美國8月非農就業數據亮眼，有利於支持聯準會9月升息3碼決議，不過因為市場已消化此一訊息，保守景氣前景也讓市場對貨幣緊縮步伐可望隨通膨逐漸受控後，能逐步放緩的期待。