年輕人喜愛嘻哈街頭文化，新北市議會民進黨團對新北市文化政策進行總檢討，籲市府應提供鄰近捷運站、租金便宜的基地供年輕人使用，並給予獨立樂團補助，以及規畫合法的塗鴉空間，讓創作者可以發揮，藉由文化找回新北市民的光榮感，新北市長侯友宜表示，支持獨立樂團與塗鴉藝術家，會請相關局處研議，帶動年輕人的蓬勃朝氣。

新北市議會民進黨黨團張維倩議員、何淑峰議員、李余典議員、陳永福議員、彭成龍議員訪談饒舌歌手蛋頭BG8LOCC與、獨立樂團P!SCO、拍謝少年，以及浮現祭的創辦人老諾，與美術界藝文界，了解他們的需求，並抽考侯友宜叫不叫得出他們的名字。

市議員張維倩表示，市府既然有意要扶植街頭文化就應該更深入地去瞭解與幫助，應在交通方便的地方給予年輕人基地去做發展，並以較便宜的租金提供場地，熱愛嘻哈文化的年輕族群自然而然就會以該地作為基地，成為一個指標性的場域；另應比照台中、高雄設置塗鴉示範區，不但能活潑街景，也能讓塗鴉藝術創作者有揮灑的空間，除了公園、河堤外，他們也喜歡在鐵捲門上創作。

「這是好主意！」侯友宜贊同認為，很多鐵捲門都是藍藍、灰灰的不好看，如塗鴉創作整排店家較有一致性，會請經發局找商圈研議，並認為大牆面塗鴉較好看，除橋墩以及高灘地牆面，工地圍籬也可以納入選項之一，將會研議可行方式，增加城市空間美空間，創造雙贏。

市議員李余典強調在新北市大都會公園舉辦的河海音樂季，吸引來的人潮可比跨年，由此可知現今喜歡獨立音樂的聽眾有多少，而其會帶來的觀光收益又會有多龐大，要求市長承諾，河海音樂季將會一直持續舉辦。

侯友宜回應，新北市大都會公園交通便利、腹地廣大，承諾未來一定會常在此舉辦大型活動，但舉辦時間點要視天氣狀況而定。

市議員何淑峰則提出專案處理藝文泡泡踩線團，讓外國的音樂工作者可以以更短的時間隔離，在新莊宏匯廣場的Zepp New Taipei，是來自日本的Zepp音樂廠牌旗下的第一間海外音樂場館，是非常高規格的場地，然而在這樣國際級的場地下，卻因為疫情的關係，沒有其他國家的樂團或音樂人來表演過，非常可惜。

最後張維倩希望，新北市美術館未來落成後，街頭藝術家也能進駐表演，不要讓藝術有階級之分，侯友宜表示，美術館會融入多元文化，承諾會納入議員意見，大家一起努力把事情做好。