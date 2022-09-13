第一個在女王弔唁本上留言的台灣人陳柏豪。（楊孟立攝）

目前與家人住在台灣的英國人Michael Story。（楊孟立攝）

英國前女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，英國在台辦事處今天起開放民眾弔唁簽名，不少在台港人因為懷念英國統治時期的香港，下午特地前往悼念。

「她好像代表香港的一個時代，她很親民，給我們的印象很好。」移居台灣的香港彭姓女子受訪表示，她們雖然來到了台灣，但是有機會的話，也想寫一些東西給女王，多謝女王之前為香港還有為英國的付出。

第一個在弔唁本上留言的台灣人陳柏豪，寫下感謝女王對世界和平與香港繁榮的貢獻。他說，在二次世界大戰的領袖裡面，女王是最後一個離開人世的，她對世界和平有很大的貢獻。此外，香港在女王的經營之下變得非常繁榮。

目前與家人住在台灣的英國人Michael Story說，他在11、12歲的時候第一次遇到女王，而英國大多數人也都與女王有某種程度的接觸，這也讓英國人對女王的感覺更為親近。他想要對女王說：「感謝您一生的服務。」