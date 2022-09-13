總統府提供

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賴清德副總統今天出席貝里斯獨立41周年暨文化月開幕活動，感謝貝里斯在中國軍演，對臺灣文攻武赫越來越強烈之際，紛紛發表支持臺灣的主張。並強調，臺灣冷靜面對中國大陸的威脅，理性而不挑釁，也不會引起緊張關係。但是我們對於國家主權的捍衛，民主自由制度的維護絕對不會退縮。

賴清德首先代表蔡英文總統傳達政府及人民的誠摯祝賀，祝福貝里斯生日快樂、國運昌隆。然後致詞指出，臺灣與貝里斯建交33年以來，兩國邦誼永固，雙方在公共衛生、醫療、環境保護、農業、教育、文化及資通訊等領域的合作，都有豐碩的成果。

他說，疫情期間，兩國共體時艱、共同合作，貝里斯在國際上聲援臺灣，公開支持臺灣有意義地參與聯合國各項組織，尤其是「世界衛生大會」；臺灣也提供貝里斯婦女、青年及微中小型業者創業培訓及信託保證等協助，幫助貝里斯人民度過疫情的難關，兩國情誼也因此更加穩固、深厚。

今年1月，賴清德前往我國中美洲友邦宏都拉斯參加宏國第一位女總統卡蕬楚就職典禮，在與貝里斯總理布里仙紐見面時，當面邀請他來臺訪問。

賴清德表示，很高興布里仙紐在3月率團訪臺，不僅與蔡總統就臺貝雙方的合作計畫，以及共同關切的事項交換意見，也依約造訪臺南，這是一場非常成功的訪問，不僅增進臺貝兩國邦誼，也增進他與布里仙紐兩人之間的私人情感。

他提到，臺貝兩國的經貿合作持續增強，2021年的經貿總額較2020年增加了78％。今年1月15日，臺貝兩國更簽訂了經濟合作協定（ECA），臺灣對貝里斯開放199項產品優惠關稅，貝里斯也對臺灣33項出口產品降稅，增進彼此的貿易。

除了經貿合作外，他說，臺貝兩國在文化的交流上也非常密切。今年3月貝里斯以非常具有特色的「大藍洞」造型花燈參加臺灣燈會，深獲好評。貝里斯大使館也參加中美洲經貿合作辦事處所舉辦的胖卡餐車環島活動，深入臺灣的鄉鎮，讓臺灣進一步了解貝里斯的文化、美食，也因此增進臺貝兩國人民的感情。

他肯定並感謝貝里斯駐台大使碧坎蒂的努力。也再次代表中華民國臺灣，感謝貝里斯對臺灣的支持，尤其是中國軍演，對臺灣文攻武赫越來越強烈之際。貝里斯包括布里仙紐總理、外交部長柯特尼及國會議長伍姿紛紛發表支持臺灣的主張。

在這個關鍵的時刻，賴清德引用貝里斯41周年獨立紀念日的主題「英勇無畏、驕傲堅強」，作為臺灣的立場說明。他強調，臺灣冷靜面對中國大陸的威脅，理性而不挑釁，也不會引起緊張關係。但是我們對於國家主權的捍衛，民主自由制度的維護絕對不會退縮。