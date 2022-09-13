為吸引企業投資，促進產業轉型、增加就業，經濟部加工出口區管理處高雄分處繼今年初前瞻大樓完工啟用後，續推動第二階段園區10年更新再造計畫，預計拆除面積約1.5公頃社區土地內3棟逾50年老舊員工宿舍，經公開招商評選，由緯創集團旗下鼎創及晶傑達公司取得第1優先投資興建權，在13日舉行動土典禮，緯創集團將投資新臺幣24.82億元，興建1棟現代化宿舍及2棟研發辦公大樓，作為高雄研發總部，佈局車載、工控、醫療相關顯示模組及其加值服務事業。

經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕表示，持續加速園區更新及深化產業聚落是加工處當前重大施政目標之一，本次社區土地更新再造計畫是繼今年高雄前鎮科技園區前瞻大樓落成啟用後，賡續推動園區更新二重奏計畫，翻轉園區老舊空間，不僅協助廠商解決廠房取得不易之問題，同時加強生活機能配套措施，營造優質投資環境。

高雄市經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁上任後推動產業轉型、創造就業兩大優先政策，緯創集團是高雄最重要的產業轉型夥伴，不僅以大帶小，與在地企業、醫院推動多項智慧創新案例，更持續投資擴大研發中心規模，7年來為高雄創造超過2,000個優質就業機會，「竭誠歡迎更多企業投資高雄，市府會提供最好的服務。」

曾任職於經濟部的前鎮小港市議員候選人黃彥毓有所感地說:前鎮科技產業園區前身為高雄加工區，目前已成為科技產業聚落，半世紀前的廠區規劃已不符現實需求。任職於經濟部時，包括賴瑞隆委及劉世芳委員等立委的督促下，經濟部不止將「加工區」更名為「科技產業園區」以符合現在廠商入園的現況，更因園區廠房老舊已不敷使用故進行了園區房舍的改造，尤其是提升容積率最高至490%。為了吸引企業投資，促進產業轉型、增加就業，因此加速園區更新及深化產業聚落是當前重大目標之一。

緯創集團前鎮科技園區「社區土地開發投資興建案」分3期開發，第一期工程是在舊宿舍旁空地興建地下1層、地上10層宿舍，規劃1,308床安置現有員工並滿足未來需求，預計114年第2季完工。二、三期工程將拆除既有3棟宿舍，興建2棟緯創研發辦公大樓，可容納2,400位高端軟硬體研發技術人才，整體總樓地板面積約58,657平方公尺，預計119年第一季完工，投資高雄事務所已指派專案經理全程協助，確保投資如期如質完成。