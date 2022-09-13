小禎（左起）、藍心湄、卞慶華。（TVBS提供）

藍心湄今（13日）出席《女人我最大》20周年記者會，被問到感情一事，她笑說自己單身多年，甚至自虧很笨很蠢，只要遇到愛情，智商就會瞬間為0，「我上一次的性行為在很久以前，我連處女膜都長回來了」，她也爆料好友陳美鳳桃花多又想談戀愛，對伴侶的挑選也很慎重。

好友何如芸與前夫王敏錡，經歷了3年5個月的離婚訴訟，在本月1日開心宣佈恢復單身，藍心湄今低調不願多談，僅透露有約何如芸在下周吃飯、慶祝。

關於生孩子一事，56歲的藍心湄表示現在已經停經，「我沒有想生也沒有凍卵，玩別人的也好，小孩教育很重要，在餐廳看到很多小孩舔玻璃，爸媽也不教，要怎麼辦」，並透露22年前就開始領養海外小孩，7個小孩中最大的已經29歲、最小的7歲，平常都會視訊和小孩們聯繫。

談到主持20年的心情，藍心湄說這20年間都沒動過請辭的念頭，酬勞也一直維持在每集6萬，「錢對我來說不重要了，跟工作人員相處很自在，我覺得我的存在不是價錢、是價值，我很珍惜這樣的緣分。哪有一個老闆願意培養一個節目這麼久，我從製作人小筠17歲看到現在，她是我們從第一集到現在的夥伴，現在是製作人又是監製。」

第57屆金鐘獎在上周公布入圍名單，未見《女人我最大》在入圍名單中，藍心湄今坦言節目每年都沒有報名，但她在聽到沒入圍後反倒鬆了一口氣，「因為我怕得獎，我覺得榮耀對我來說，我不會形容欸，我反而覺得跟達人、新人合作是件很開心、很榮幸的事，可以跟他們一起講有的沒的幹話相當有趣。」