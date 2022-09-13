蘋果iPhone 14系列將於本月16日正式開賣，許多果粉也跟著摩拳擦掌，準備使用「折抵換購」方案，以現有的舊裝置換購新產品，用更低的價格來入手新手機。但隨著新機的出現，舊機的殘值也不斷下跌，而曾被稱為「一代神機」的iPhone 6s和iPhone 6s Plus就被蘋果官方認證已無殘值，從Trade In舊換新價目表中下架。

Trade In舊換新價目表新增了iPhone 13系列。（圖／翻攝自蘋果官網）

iPhone 14系列本周五將在全台上市，隨著新機推出，蘋果官方也更新了Trade In舊換新價目表，目前總共19款舊機適用官方回收，其中新加入了iPhone 13系列，而被稱作「最強釘子戶」的iPhone 6s、iPhone 6s Plus則被踢出名單，不再接受這兩款機種回收折抵，也就等於iPhone 6s系列已被官方認定無殘值。

除去iPhone 13系列，其餘18款舊機與先前相比，下修幅度在200元至1,700元之間，以iPhone 12 Pro Max下跌幅度最大，原先可折抵18,200元，但最新調整為16,500元，因此建議使用此型號想汰舊換新的用戶應盡早換購。

iPhone 12 Pro Max折抵換購的下跌幅度最大。（圖／翻攝自蘋果官網）

此外，雖然官方的回收價格通常低於二手市場，但在官方換購不僅可以在線上使用，並安排快遞公司親自上門取貨，免去還要自行拍攝舊機、面交寄貨的繁複過程；亦能直接去Apple直營店折抵換購，若是不想進行換購，也可以換成與折購優惠等值的Apple Store 禮品卡，蘋果用戶們可自行考量，決定要使用哪一種方案。