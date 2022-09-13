薇安穿上NOVABLAST 3稱讚像是跑在彈簧床上。（亞瑟士提供）

CONVERSE All Star BB Prototype CX，3380元。（CONVERSE提供）

下班直接走入健身房，不用另外換鞋是許多消費者埋單考量之一，如何讓鞋款打造得中看也中用，是運動品牌致勝關鍵。業者透露，「平時不會運動的人要甘願掏腰包，外型百搭很重要，幫助久站久走更加分；講究機能性的運動員則注重更輕、更彈、更穩定的細節讓表現更突出」，將不同需求滿足才能讓各年齡層客人穿上都不感到彆扭。

亞瑟士彈力系列跑鞋NOVABLAST 3以輕彈中底科技提升回彈力，重量也較上一代減輕22公克符合長距離訓練或日常輕運動所需，外型設計來自日本摺紙工藝，以藍橘、粉紫配色繽紛視線，實穿後明顯感受包覆感卻又不過分悶熱，鞋頭翹起設計加快前腳掌離地速度，運動系KOL薇安也讚「跑起來像在彈簧床上彈跳。」23日至10月10日只要邀請3位好友加入亞瑟士LINE官方帳號，就有機會把新鞋款帶回家。

Converse則強打運用CX科技的實戰籃球鞋All Star BB Prototype CX，亮黃綠色作主軸讓人一看就難忽視，並訴求球場上任何位置都適穿，氣墊提供緩衝與舒適，鞋身賦予步伐穩定性，20日起於指定店點上市。