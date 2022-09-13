中秋連假期間，不少人大魚大肉，吃得重鹹又少吃蔬菜，往往容易造成便秘及水腫，對此，營養師陳心驊特別在臉書粉專分享6招飲食調整原則，改善便祕和大餐重鹹後水腫的情況。

首先是「多喝水」，增加喝水量能促進代謝，改善大餐重鹹後水腫的情形。其次是「多蔬菜」，把大餐沒吃到的蔬菜都補回來，這樣不僅能增加飽足感，蔬菜中的鉀離子也有助於消水腫，同時膳食纖維也能改善便秘問題。此外還要「多運動」，除了以爬樓梯取代搭乘電梯之外，上班空檔也可以多起身走走晃晃，增加活動量。

第四點「清淡不節食」，在高油脂的大餐之後，可以少一點油脂、調味，讓身體適度休息；不建議透過節食的方式，一下子過於限制熱量，否則容易陷入節食→暴食→自責→節食→暴食的輪迴當中。第五點是「早點睡」，早點休息可以避免夜間進食，充足的睡眠也會增加瘦體素的產生，幫助管理食慾。

最後是「不量體重」，陳心驊表示，大餐後增加1至2公斤是很常見的事情，因為碳水化合物跟鈉都會增加體內水分，再加上食物重量，容易造成體重的浮動，這時候量體重只會造成自己慌張，毫無助益。