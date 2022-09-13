高雄前鎮區登革熱連環爆，連續4天新增本土病例。疾病管制署今天公布，一名家住高雄市前鎮區的40多歲男性，9月11日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，就醫並由診所通報採檢後確診，同住者3人，1人有發燒症狀，皆已安排採檢。

疾管署發言人莊人祥表示，高雄是埃及斑蚊常見地區，病例傳播會比較快速，最近發現的個案都潛伏期很短，且連續兩例都是由醫師通報，民眾和醫師警覺性很高，顯示目前有找對群聚熱區，將持續進行孳生源清除，並針對該地區擴大宣導。

疾管署表示，該個案近期無國外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家及楠梓區工作地附近為主。經調查發現個案活動史與確診個案相關，且病毒與其他前鎮區個案均屬登革病毒第一型，依活動史與地緣關係初步研判可能於居住地周邊感染，與先前個案之群聚感染相關。

為防範疫情擴散，衛生單位已安排前往個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急化學防治等措施，並將持續針對個案活動地周邊擴大疫調、採檢，及加強民眾衛教宣導，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報。

高雄登革熱群聚持續擴大，疾管署署長周志浩今日赴高雄實地視察登革熱防治情形，並提醒落實孳生源清除，尤其在雨後應再次加強巡檢，以降低流行風險。針對目前群聚感染，已擴大採檢888人，其中7人PCR陽性（均為已公布個案）、875人陰性，其餘檢驗中（6件），另有2例為診所通報採檢確診。

疾管署統計，國內今(2022)年截至目前累計12例登革熱本土病例，分別為高雄市10例及台中市2例，另有32例境外移入病例，感染國家分別自越南(19例)、印尼(6例)、菲律賓(2例)、新加坡(2例)、泰國(1例)、緬甸(1例)及宏都拉斯(1例)移入。另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞／南亞多國包括寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過226萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及墨西哥等疫情亦嚴峻。

疾管署呼籲，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

近期國內各地仍持續有降雨機會，疾管署提醒民眾，雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。