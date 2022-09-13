年底選舉將近，鑑於目前全國7744席村里長中，女性比例僅有不到17％，台灣婦女團體全國聯合會這兩天舉辦「進階特訓營」，吸引31位女性參選人從不同縣市前來參加，喊出「女人當家，從里做起」的口號，盼透過召開工作坊的方式，打破玻璃天花板，陪伴女性爭取社區領導位置。

台灣婦全會長期致力於培力女性領導，表示，台灣女性立委比例高達41.6％，女性議員也超過33.7％，女性參政成績一向是亞洲第一，但若檢視基層村里長的女性比例，則僅有16.6％，與中高層落差相當大。

台灣婦全會說，相對於社區內女性擔任志工比例一向將近7成，女性村里長僅16.6％更顯現「有責無權」的性別落差現象，因此從2018年起，就開始藉由召開工作坊、建立女性社區領導者網絡等方式，陪伴女性爭取社區領導位置。

前台灣婦全會理事長陳秀惠指出，2018年40位學員中最後有14位當選，而先前曾參加過的學員，也在當屆選舉選上雲林縣議員。

理事長陳秀峰表示，婦全會今年7月份一口氣舉辦5場「女村里長參選培力初階班」，有來自全國各縣市將近100位女性參與，其中一半以上已登記參選年底村里長，而這兩天舉辦兩天一夜的「進階特訓營」，更有31位參選人前來參與。

進階特訓營乃由資深里長指導、分享最後衝刺經驗，還有名作家李昂指點「公眾短講的魅力與自信」，而記者會上也邀請關心不同公共議題的NGO來勉勵參選人，希望讓學員們更有自信和方法，把握最後兩個月衝刺選戰。