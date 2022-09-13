隨著疫情逐步趨緩，國外相繼開放邊境，滙豐(台灣)商業銀行看準旅遊復甦商機，迎接即將興起的海外旅遊浪潮，重磅推出旅人卡全新禮遇與優惠。持卡人於全球航空公司官網購買機票，除原卡片國內、外旅遊積分回饋外，旅人卡全卡別限量登錄筆筆再享5元1哩，旅遊積分更可讓持卡人自由兌換80家以上航空機票 (含廉航) 和3大飯店集團 (含上萬間飯店) 點數。

滙豐旅人卡是全台灣信用卡中，唯一能讓消費者將消費累積的旅遊積分輕鬆兌換超過80家航空公司機票和3大飯店集團住宿方案的信用卡！憑藉其國際銀行之全球網絡優勢，此次旅人卡全新登場更推出多重優惠，從線上訂房折扣到機票消費再享額外回饋，再再讓持卡人盡享頂級優惠。搭配全新質感卡面閃耀登場，滙豐旅人卡勢必成為卡友心目中新一代的 「旅遊神卡」。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示：「滙豐銀行時時洞察消費者需求，此次不僅將旅人卡換上全新卡面，彰顯持卡人追求極致生活的不凡品味；更針對消費者出遊最在乎的預訂機票加碼贈旅遊積分、線上訂房折扣等領域提供超高回饋，甚至更祭出消費滿額抽免費住宿的尊榮禮遇。滙豐銀行持續升級客戶權益，結合多方頂級優惠，讓持卡人盡情享受海內外旅遊。」

旅人卡全新卡面設計分別以金屬、玉石、瑪瑙為概念，為「旅人無限卡」、「旅人御璽卡」，及「旅人輕旅卡」換上耀眼新裝。不同於一般的石頭，金屬、玉石與瑪瑙是經歷各種淬鍊後獨具美麗光澤的永恆存在；而旅行就是我們生活中不可或缺的刺激，透過旅行可以讓生活發出如同寶石般更加光輝璀璨的光芒。

滙豐銀行針對旅人卡申辦新戶，只要核卡後30天內刷卡消費達各卡別門檻條件，即享消費好禮，旅遊積分最高可獲8000哩回饋。登錄限量加碼首刷禮，最優享2張日本或韓國經濟艙單點來回免費機票兌換券。不論新舊持卡人，活動期間內持滙豐旅人卡刷卡累積新增一般消費達新台幣10萬元(含) 以上即享抽獎資格，包含虹夕諾雅谷關住宿回饋上限新台幣4萬元刷卡金、W Taipei住宿券、Klook全站商品抵用券等好禮。