占地7563平方公尺的舊台東看守所法務部正改建為托育中心，民進黨籍台東縣長參選人劉櫂豪13日規畫其餘空間打造成為親子兒童樂園。（蔡旻妤攝）

占地7563平方公尺的舊台東看守所法務部正改建為托育中心，民進黨籍台東縣長參選人劉櫂豪13日規畫其餘空間打造成為親子兒童樂園。（蔡旻妤攝）

占地7563平方公尺的舊台東看守所法務部正改建為托育中心，民進黨籍台東縣長參選人劉櫂豪13日規畫其餘空間打造成為親子兒童樂園。（蔡旻妤攝）

爭取連任的國民黨籍台東縣長饒慶鈴競選總部首波文宣則主打饒解決包括垃圾危機、美麗灣爭議、土地問題等台東多年沉痾。（饒慶鈴競選總部提供／蔡旻妤台東傳真）

占地7563平方公尺的舊台東看守所法務部正改建為托育中心，民進黨籍台東縣長參選人劉櫂豪13日規畫其餘空間打造成為親子兒童樂園。爭取連任的國民黨籍台東縣長饒慶鈴競選總部首波文宣則主打饒解決包括垃圾危機、美麗灣爭議、土地問題等台東多年沉痾，另積極營造兒童友善環境。

位於台東市區的台東看守所撤遷後，法務部2011年將部分空間改作矯正藝文展示館，目前配合中央政策「0-6歲幼兒國家幫你一起養」，正改建為托育中心及幼兒園，預計明年完工。

劉櫂豪說，公共資源應被充分利用，主張活化舊看守所閒置空間，打造成親子樂園，以改變公共綠地不足，缺乏親子戶外互動空間的現狀。他規畫兒童游泳池、極限運動設施、舞蹈教室和溜冰場等設施，並結合目前正在建置的托育中心，發展成為讓全民共享親子共樂及教育學習的地方。

因活化舊看守所仍在初步規畫階段，部分民眾憂心若商業用途遊樂園與公共托育中心混用，除建物用途不符法規外，恐有幼兒及校園安全疑慮，劉櫂豪競總表示，未來若定案，將與法務部正式研擬相關細節內容。

饒慶鈴競選總部首波文宣主打「務實做事、解決問題」，細數饒歷年政績，她上任第1年重啟焚化爐，至7月已焚化近1萬2000噸垃圾，務實解決垃圾危機。突破延宕14年的美麗灣爭議，去年開放杉原海水浴場；饒慶鈴也讓台東成為全國第1個山坡地解編獲核定的縣市，解編共5萬5798筆、共6061公頃土地。

饒慶鈴於9月施政報告提及，除了積極盤點縣內用地可行性外，台東兒童運動公園、全民運動館、運動園區游泳池等皆已陸續開工，其中明年完工的泳池也增設幼兒親子戲水空間，另取得1.5億經費新建全民運動館於後年完工，未來在台東舊站設置完整的運動園區。