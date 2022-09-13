高盛集團預計，中國下個月舉行完中國共產黨二十次全國代表大會（二十大）後，將會持續堅持嚴格的動態清零政策，淡化了外界對中國將在二十大後放寬防疫政策的預期。

高盛首席中國經濟學家閃輝等人在今（13日）發布的報告中指出，在二十大召開之際，維穩將是最主流的論述。因此，中國官方近期將會強化疫情的管控，尤其是北京的周邊地區。

報告也預計，在接下來的一個月，北京市周邊的更多地方將採取靜默管理，官方將更頻繁地要求市民進行核酸檢測，並持續收緊國內旅行的限制。

報告提到，五年一次的共產黨代表大會將主要側重於黨內領導層的調整，而官方的清零政策調整則需要等到明年上半年全國人民代表大會召開後才有可能出現轉變。

北京近幾個月不斷強調要堅持動態清零方針，國務院副總理孫春蘭上周五在國務院聯防聯控機制召開的電視電話會議上也強調，要突出外防輸入、人員有序流動、重點場所的防控，立足於早、立足於防，早發現、快處置、防外溢，牢牢守住不發生規模性疫情的底線，以實際行動迎接中共二十大勝利召開。

中國大陸昨新增915例本土確診，其中北京通報16例。近日，北京暴發多起校園聚集性疫情，迫使北京收緊進京人員防疫管理，並強調要用最短時間撲滅疫情。

此外，毗鄰北京的河北省三河市今早6時起全域實行四天靜默管理，連續開展四輪全員核酸檢測。