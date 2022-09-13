為減少1次性餐具，新竹市環保局邀集36家特色餐飲店，自9月15日至10月31日共同舉辦「挺環保！外送指定循環餐盒、杯」活動。（陳育賢攝）

為減少1次性餐具，新竹市環保局邀集36家特色餐飲店，自9月15日至10月31日共同舉辦「挺環保！外送指定循環餐盒、杯」活動，民眾訂購活動店家餐飲並指定使用「循環餐盒、杯」，即可享隨餐附贈濾掛咖啡包以及獲抽獎500元便利商店禮物卡，鼓勵大家一起享受美食兼做環保。

陳章賢代理市長表示，現代人重視環保風氣，去年市府首次募集10家餐飲店加入環保外送，帶領民眾及業者初次體驗循環餐盒的新環保生活型態，共計提供612次環保外送服務，大受好評。

今年擴大邀請36家餐飲業者加入響應，包括有機食材、舒肥烹調、養生蔬食、創意料理、熟成技術、當季在地食材、西式料理等，外送、外帶也能輕鬆達成減塑循環。

環保局代理局長洪明仕說，民眾訂購美食時，指定使用「循環餐盒」，店家即以環保餐盒盛裝，提供外送或民眾自取，訂餐者享受美食餐盒外，還可享有1杯香醇咖啡，每店限量提供100份、全市共3600份咖啡。

另透過餐盒上活動貼紙專屬QR碼，即可登錄抽獎資料，登錄次數越多，中獎機會越大。抽獎日期11月3日，得獎名單11月4日公告於新竹市環境保護局資源回收網。

環保局指出，民眾外送指定循環餐盒，還可享餐具回收服務，用餐完畢僅須清空餐盒、稍作清潔，集中餐盒後，會由店家或活動合作夥伴「即時物流媒合平台Lalamove」配送人員，於約定時間回收餐具。

店家依照「衛福部餐具清洗良好作業指引」或使用專業餐具清洗設備清潔後，可重複使用，減少1次性垃圾的產出量。

環保局補充，今年為協助店家因應機關、學校、企業等大型活動的需求，環保局特別與「LooPick循拾」餐具租賃業者合作，提供店家餐盒租借，解決較大量的循環餐盒之需求，有助於提高店家服務量能，可提供杯子、餐具、餐盤等多樣化容器，提升使用循環餐盒的便利性，同時減少活動產生大量1次性餐具，更友善地球的永續環境。

36家美食店名單如下：小食光餐盒、小倉廚kitchen loft、一月初林森店、好日滋味、豐廚爺爺、川島家便當專賣竹科關東總店、米蘭餐盒販賣所新竹店、FOODTHAI福泰泰式小吃、青虎食堂、阿美泰泰、米庫早午食堂、湯食主義、美嘉廚房、樂心料理集和店、曙光全植好食所、初港、白米盒子、太空總薯、厚道飲食店、川越茶飲、林記古意奶茶清大店。

清華大學餐廳：完顏南洋料理、天燡廚、酷雞。陽明交通大學餐廳：湘之坊歐式自助餐、湘之坊手作茶飲、杏鑫異國料理、玖蔦家火山丼、太祖魷魚羹、這家咖啡、隆太郎金牌燒臘、李記小館、品嘉日式料理、極麵道、全美自助餐、天晟燒臘。

環保局表示，地球需要我們共同愛護，希冀藉由外送使用重複性環保餐具的活動，鼓勵店家提供環保餐具，提供民眾使用，於生產端及消費端共同減少產生1次性垃圾，落實全民綠生活運動，打造零廢棄生活。