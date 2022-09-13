梅花颱風為台灣北部與東北部帶來大量降雨，甚至降下瞬間強降雨，近來桃園市楊梅區有不少民眾反映，地勢較低的楊梅交流道逢大雨必積水，導致貫穿楊梅的重要道路台1線交通大打結。對此，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段表示，確有接獲通報，但到場觀察水勢已退，推測是強降雨導致排水不及，若有相關回報將第一時間前往瞭解。

台1線縱貫公路為來往楊梅的主要幹道，平時車流量大，尤其早晚尖峰時段，塞車程度早是附近居民的惡夢。近期楊梅出現多次瞬間強降雨，不僅導致交流道積水，連帶造成嚴重塞車，引起不少民眾怨聲連連。

常行經楊梅交流道的劉姓居民表示，交流道外側遇大雨易積水，駕駛都得想辦法避開，恐有安全疑慮。三民里長黃金枝則說，近年交流道淹水問題逐漸改善，但無論天氣如何，車流量仍容易造成塞車，呼籲民眾注意行車安全。

中壢工務段說明，楊梅交流道昔日淹水狀況嚴重，經區域排水改善後，強降雨形成的路面短時漫流，會排入人行道側溝。12日清晨6時確有接獲積淹水通報，立刻請廠商到場巡查，早上7時許抵達未發現積水，側溝也沒堵塞，推測應是瞬間強降雨導致側溝排水來不及宣洩所致。

中壢工務段表示，每日早上8時至下午5時都會派員巡視轄區內負責維管的道路，若發現狀況會立即回報，並進行應變處置，近來經常發生瞬間強降雨，後續將派員觀察降雨時排水情形是否有異狀。

負責側溝排水改善的楊梅區公所也表示，此處排水為關注熱點，2016年10月實施過改善工程，包括固定距離增設洩水孔等，初估若時雨量超過50毫米且連續降雨10分鐘，就容易積淹水，不過待尖峰雨量一過，就會從排水系統退去。