彰化縣政府在員林市立幼兒園後方廣場新建「員林市衛生所暨長照社福大樓」，終於在13日舉行上樑典禮。（吳建輝攝）

新建的衛福大樓4樓是日照中心、5樓多功能兒少活動中心，整合包括衛生、長照、社福等所有功能。 （縣府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美表示，員林社福大樓預計2023年3月完工，屆時將提供南彰化地區鄉親，完整優質的社福服務。（吳建輝攝）

彰化縣政府在員林市立幼兒園後方廣場新建「員林市衛生所暨長照社福大樓」，終於在13日舉行上樑典禮，彰化縣長王惠美親自主持，遵照傳統禮儀辦理，現場氛圍莊嚴隆重，王惠美表示，員林社福大樓預計2023年3月完工，屆時將提供南彰化地區鄉親，完整優質的社福服務。

過去被喻為「全台十大鬼屋」之一的彰化縣立員林醫院，已閒置荒廢逾20年，過去有劇組到此拍攝鬼片，去年7月機具進駐拆除，取而代之的就是「彰化縣員林市衛生所暨長照衛福大樓」，如今從動土到現在經過1年多，13日舉行上樑儀式。

王惠美指出，舊的彰化縣立員林醫院荒廢許久，縣府爭取規劃新建全新的社福長照大樓，斥資2億362萬元5000元打造，要感謝中央衛福部補助1億527萬2000元，縣府配合款9835萬3000元，包括地下1層樓、地上5層樓，規劃屬於綜合型社福大樓。

王惠美說，新建的大樓1樓有衛生所、Ｃ級巷弄長照站與不老健身房，2樓有衛生所辦公室及公設民營托嬰中心，3樓則是育兒親子館、兒童青少年服務中心與家庭福利服務中心，4樓是日照中心、5樓多功能兒少活動中心，整合包括衛生、長照、社福等所有功能。

衛生福利部長期照顧司長祝健芳指出，衛福據點前瞻經費整體核定107億，最終核撥95億，彰化縣就拿走14.5億，佔比超過15％，不過這並非獨厚彰化，是彰化縣政府團隊在公告時間內，快速盤出土地，並將完整計畫提到中央，天時地利人和，獲得中央經費挹注。

社會處表示，台灣老人占比約17.21％，彰化的平均值超過全國比達到17.71，不過全國長照服務涵蓋率是67.33％，但彰化已經突破78％，等於平均100位長輩中，有78位得到服務，表現高於全國平均值，後續還有北斗、芳苑、大城、竹塘，將完成布建衛福大樓6處、公設民營托嬰中心15處、親子館13處，持續描繪美好彰化幸福城市。