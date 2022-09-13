知名連鎖咖啡廳星巴克對於每杯飲料都會特地寫上顧客姓氏，方便民眾辨識自己的飲料，不過有時也因此鬧出不少笑話。一名阮姓女網友近日前往星巴克點了一杯冰紅茶，沒想到拿到飲料時才發現，店員寫的竟然是「卵」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她10日開開心心的前往星巴克，點了一杯冰搖紅茶後，店員禮貌詢問「請問小姐貴姓？」原PO直爽回答「我姓阮」，之後就開始等飲料，沒想到等到飲料出爐時，杯子上寫的卻是「卵’s」，讓她直呼「欸不是，這誤會太大了」。

阮小姐拿到飲料後，才發現星巴克店員以為她是「卵」小姐。（翻攝自Dcard）

對此，許多網友紛紛回應，「好好笑哈哈哈哈，以後都說姓陳比較快啦」、「我也是特殊姓氏，現在買東西訂位已經放棄用自己的姓了，直接用男友的（他姓林）」、「同姓擊個掌，有時候懶得解釋我都會說我姓王」、「我也是奇怪的姓，都用媽媽的大姓」。

另外貼文也釣出同樣是星巴克的店員分享工作心得，「其實夥伴們遇到很少見的姓氏真的會很慌張，排隊很長的時候思考的時間就更短了，遇到很在乎姓氏的客人，他們會兇夥伴，其實夥伴們都很辛苦，希望大家能夠多點鼓勵少點謾罵」。