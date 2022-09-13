為讓民眾安全戲水，苗栗縣苑裡鎮公所今年編列93萬元預算，從7月1日到9月底開放苑裡鎮立游泳池，鎮民只要出示證件就可以免費使用，廣獲鎮民好評，鎮長劉秋東表示，明年將編列營運經費，也歡迎大家9月底前來泳池消暑。

劉秋東說，根據過往調查，鎮立游泳池的使用族群多數是學生，尤其以國中小學生最多，夏天戲水意外頻傳，為了讓民眾有個安全地方戲水，公所在苑裡鎮代表會支持下，決定免費開放泳池。

他表示，苑裡鎮民只要出示身分證、未滿12歲兒童出示健保卡，就可以免費入場，其他民眾全票80元，有學生證明則可享半票優惠50元，泳池內也有專業救生員，歡迎民眾多加利用。

劉秋東說，泳池開放以來，鎮民不用跑到其他鄉鎮或外縣市，就能在安全環境下游泳，許多鎮民都給予讚賞肯定，因此明年也會延續鎮民免費政策，希望讓大家游得開心。

另外，泳池開放到9月底為止，開放使用時間為平日上午8點到下午5點、假日延長至晚間8點，每周1、5跟國定假日休館。