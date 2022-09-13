台股連續三日反彈，指數挑戰月、季線反壓，在美國消費者物價指數公布之前，大盤漲幅收斂，終場加權指數上漲86點，收在14,894點，成交量為1,824億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，上市櫃公司8月營收3.58兆元的成績，為史上同期最高，月增0.9％、年增6.9％，同時為歷史單月第七高、今年單月第三高，8月營收創新高家數則有115家，多於7月的99家，集中在半導體上游、生技、傳產的其他類等。

惟觀察近期公布的外銷訂單、出口金額等成長率都有下滑跡象，預期9月創高家數，要再成長有難度。

以族群來看，8月營收年成長力道最強前三大族群，為儀器設備工程的52.5％、晶圓代工的51.8％、觀光的47.5％；衰退族群中，面板年減46.6％、PC年減45.7％。

指數從8月17日相對高點15,745點回檔至9月7日的最低點14,397點，波段指數回檔1,348點，指數經過三天的反彈，指數來到14,949點，三個交易日反彈552點，萬五整數關卡只剩51點。

若以本波反彈幅度來看，指數已經越過黃金切割率0.382的弱勢反彈，若反彈能朝0.5～0.618位置接近，本波反彈將是近期較強的反彈。

因此，月線是否能本周收復，為盤勢強弱觀察點，若月線站穩，大盤反彈氣勢將轉為強勢。