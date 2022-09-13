全台Apple經銷商龍頭德誼數位 Data Express看好iPhone 14系列新機銷售，因應今年新會員的服務推出，整體預約量較去年成長3成。德誼數位觀察，最受歡迎的款式為iPhone 14 Pro深紫色，預約量占5成，其中近6成的消費者選擇容量256GB，而iPhone 14、iPhone 14 Plus則是以新色紫色最受消費者青睞。德誼數位觀察過去的換機頻率，預測換機潮會主要以目前持有iPhone 12系列以前的消費者為主。

因應iPhone 14系列新機上市，德誼數位推出「全方位體驗 購物心進化」的一站式購機服務，包含iPhone 14開賣日當天於全台德誼數位門市同步販售新機「征服果粉心」、購買iPhone、Apple Watch、iMac、iPad系列商品，綁定遠傳心生活並登錄序號，黑卡會員最高享800元遠傳幣「最感心」。

德誼數位網路門市也推出商品直送到家「最貼心」，還有從購機、門號折抵、周邊搭購及科技易即通24小時在線的完善服務，在地的客服專家帶領德誼會員一步步完成手機、平板、筆電及無線藍牙裝置的新舊機資料備份轉移、連線設定、應用操作，讓人「最放心」。今年加碼與多位超人氣插畫家聞氫哥等及MAGEASY周邊品牌獨家合作手機殼於實體門市販賣，打造自身獨特風格，質感「獨具匠心」，全方位購物體驗讓消費者購買新機感到便利又安心。

德誼數位總經理黃麗容表示：「德誼數位始終致力於提供給消費者更完善的服務，因此於今年推出了『全方位體驗 購物心進化』，提供給消費者及德誼會員便利、優惠、齊全的多樣服務以滿足消費者需求，除了能夠於全台線下門市實體購機外，現在也推出了網路門市購機的新服務，讓會員在家就能輕鬆拿到新機，且本次更與MAGEASY周邊品牌、聞氫哥等多位超人氣插畫家跨界合作於實體門市獨家販售手機殼，除了一站式服務外，各種優惠方案及完善周邊更讓德誼會員可享有最大利多。」

於9月16日iPhone新品開賣當天，德誼數位更祭出1元搶頭香的三創門市開賣排隊活動，購買到新機的頭香民眾可用1元加購價值13900元的最新Apple Watch Series 8 (45mm)，前50名完成購機者申辦指定方案同享遠傳門號優惠，或享幸運扭蛋禮人人有獎，最大獎為AirPods Pro(第1代)，還有價值3980元的三合一MagSafe無線充電座、頂級SPA按摩券、無線充電盤等多項好禮，三創生活會員再加贈$500禮券，讓消費者除了能第一手獲得新機還能享有多重優惠。