鴻海(2317)與印度跨國集團Vedanta設立合資公司，規畫建立印度半導體製造生態系，據外媒報導指出，合資公司今（13）日已與印度古吉拉特邦（Gujarat）政府簽署合作備忘錄（MOU），將投資195億美元（約新台幣6025億元）於當地興建半導體晶片及面板廠。

路透社12日引述消息人士透露，鴻海與Vedanta設立的合資公司已獲得印度總理莫迪（Narendra Modi）故鄉古吉拉特邦的投資與電力等補貼。雙方於13日簽署合作備忘錄，規畫在印度西部最大城市阿默達巴德（Ahmedabad）附近設立半導體晶片及面板廠。

古吉拉特邦首長帕特爾（Bhupendrabhai Patel）表示，鴻海與Vedanta設立的合資公司可望創造逾10萬個工作機會，由鴻海扮演技術合作夥伴角色、Vedanta提供融資。此次在與印度最富有的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）激烈競爭後勝出，已準備擴大對此計畫的支援。

鴻海對此表示，位於印度西部的古吉拉特邦，以工業發展、綠色能源和智慧城市而聞名。隨著基礎設施的完善和政府積極有力的支持，可增強在當地設立半導體廠的信心。鴻海讚賞古吉拉特邦所做的努力，並期待與合作夥伴和古吉拉特邦當局合作。