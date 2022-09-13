德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）12日時表示，將會努力調整放寬原本充滿許多限制性的出口政策，使該國在與歐洲夥伴進行聯合武器計劃或是軍事出口有關的議題時能更有效率。

Nochmal eine sehr klare Absage von VertMin Lambrecht zu schnellen Panzerlieferungen an die #Ukraine: „Noch kein westliches Land hat bisher moderne Schützen- oder Kampfpanzer geliefert und wir haben vereinbart, dass wir in dieser Frage keine deutschen Alleingänge machen“. @dgapev pic.twitter.com/DlcxnuUutz — Matthias Gebauer (@gebauerspon) September 12, 2022

這一項承諾，將遵循去年批准的執政聯盟章程中的其中一項條款，將徹底改造已保密而聞名的柏林官僚體系，如批評人士所說一般，德國在向例如沙烏地阿拉伯等比較有爭議的政權出售軍備時，所出現的雙重標準。

據《防務新聞》（Defense News）13日報導，蘭布雷希特在柏林的非政府組織德國外交關係委員會（GDAP）發表談話時稱，德國「欠」歐洲夥伴一個保證，可以讓夥伴國家與德國共同開發的武器可以順利出售出去，不再卡關

「我們之所以難以合作，是因為我們堅持特殊條款和否決權，」蘭布雷希特她補充說，如果法國、義大利或西班牙等國家認為向特定國家提供武器沒有問題，那麼德國就不會援引其「價值約束」來阻止軍售。「我們不是在談論向流氓國家提供服務，」她澄清說。武器出口一直是柏林政策圈的老話題，因為這個問題結合了軍事和道德方面等棘手問題，而現代德國始終沒有一個固定方針。

德國專門負責經濟事務的內閣機關在武器出口方面處於領先地位，並結合了國防和外交部門的投入。德國、法國和西班牙三國未來作戰航空系統，現在受到主要行業參與者達梭（Dassault）和空中巴士防務與航太公司（Airbus Defence and Space）之間工作分配分歧所阻礙，幾年前甚至差點因為出口意見分歧而拆夥。

最後，官員們決定將這個問題拿到檯面上，因為德國制定了一項政策，如果武器零組件中幾乎沒有什麼德國人的貢獻或參與，則自動默認批准出口。

可是蘭布雷希特和總理蕭茲（Olaf Sholz）如何讓他的政黨、社會民主黨以及綠黨達成妥協還有待觀察。雙方都反對放鬆武器出口管制。而且根據蘭布雷希特的說法，找到一個更寬鬆的政策才可能推動歐盟國防相關的發展計劃。