香港女團Twins由女星阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）組成，成軍超過21年人氣居高不下，前段時間參加《乘風破浪》讓觀眾看到兩人舞台下可愛的一面，又成功圈粉無數；最近阿Sa曬出和阿嬌合照，年近40歲的兩人凍齡顏值不輸剛出道，日前阿Sa更曝光奇葩不老秘訣，讓全場驚呆。

Twins在演藝圈出道多年依舊擁有高人氣，在女團選秀節目《乘風破浪》最後成團名單中，兩人也是一起入選，而阿Sa舞台上多次展現唱跳實力，阿嬌則是被大讚瘦到美貌巔峰；節目收官後，阿Sa和阿嬌也不時分享甜蜜合照，更新近況回饋粉絲。

阿Sa透露自己不眠不休看言情小說還被朋友讚變漂亮，網友們笑說阿Sa不老秘訣就是維持一顆少女心。(圖/ 摘自微博)

阿Sa今（13日）在IG曬出和阿嬌私底下模樣，兩人親密地靠在一起自拍，對著鏡頭比YA燦笑，令許多網友震驚的是，她們顏值和21年前剛出道幾乎沒多大變化，甚至越來越美，驚呼「Twins是不是不會老啊」、「阿Sa還是像個小女孩，阿嬌真的瘦慘了，超美的啦」、「愛了愛了，完全不像是出道21年了」。

兩人凍齡顏值引起網友熱烈討論外，其實近日阿嬌在節目中爆料阿Sa很愛看言情小說，阿Sa也坦承自己一個星期可以看3本，但不眠不休看書之後，卻被身邊朋友稱讚「妳怎麼最近變漂亮了？」；粉絲們才發現阿Sa不老秘訣，原來是要維持一顆少女心，相當令人羨慕。