民進黨新北市長參選人林佳龍12日到鄭南榕紀念館參訪，批侯友宜違法民主及人權；今(13)日立法委員蘇巧慧又來鄭南榕基金會要求侯友宜面對鄭南榕，對此新北市議員參選新人吳訓孝表示，鄭南榕應該很難過，每次被想起來的時候都是被拿來政治消費。

吳訓孝表示，民進黨每次選舉都將言論自由和鄭南榕拿出來指責侯友宜市長，怎麼不想想當他們在推動管控網路言論自由的數位中介法時，心中還有沒有言論自由和鄭南榕的精神？他們在把質疑疫情期間的網友言論都以違反社會秩序維護法送辦，但是後來高達將近九成都不起訴或是無罪的時候，這時言論自由又放到哪裡去了？

呂家愷說，不要忘了侯友宜2006年被提拔擔任警政署署長，綠營也曾多次表示當時的侯友宜署長是警界不可多得的人才，然後這時候為了選舉，民進黨惡意操作鄭南榕家屬的傷痛，根本是惡質的選舉消費。

戴湘儀指出，林佳龍的那招抗中保台指控侯友宜到時候會為中國的《國家統一法》行事，民眾現在眼睛是雪亮的，已經沒用了，民眾需要的是好好做事的人，更不用說現在的執政黨是民進黨，何來的中國國家統一法問題，「難道抗中保台是假的？」，執政黨已經在告訴大家台灣遲早會被中國佔領嗎？

侯家軍3人表示，上次鄭南榕事件被提出來是2018年侯市長選舉的時候，現在又因為侯市長要選連任就又拿出來，根本是選擇性消費他們口中的民主鬥士，新北市民上次已經用將近30萬票的差距告訴民進黨大家要的是「侯侯做代誌」的人，而不是整天在選舉鬥爭，也希望支持三位擁有著數年市政經驗的年輕新人，三重蘆洲支持吳訓孝、土城樹林三峽鶯歌支持呂家愷、新莊支持戴湘儀，與侯友宜市長一起成為「侯侯做代誌」連線。